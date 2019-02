Zwinkels keert na schorsing terug onder de lat, Kishna voor het eerst bij selectie

DEN HAAG - ADO Den Haag treedt zondagmiddag tegen Heracles Almelo aan met Robert Zwinkels onder de lat. De Haagse doelman moest de vorige wedstrijd verstek laten gaan wegens een schorsing. Ricardo Kishna zit na maandenlang blessureleed weer bij de selectie.

Verwachting ADO-trainer Fons Groenendijk:

‘Het is nog steeds zo dat er veel clubs dicht bij elkaar staan. Ook naar boven toe. VVV en Heracles zijn ook in beeld om in te halen, dat is ons doel. Natuurlijk kijken we ook met een schuin oog wat er onder ons gebeurt, maar je moet het zelf doen, het heeft geen zin om naar andere te kijken. Wij weten dat we nog vijftien wedstrijden spelen en daarin moeten we punten halen. Het liefst te beginnen met zondag.

Vermoedelijke opstelling:

Robert Zwinkels keert na zijn schorsing terug onder de lat bij ADO , daardoor neemt Indy Groothuizen plaats op de reservebank. Ricardo Kishna zit voor het eerst dit seizoen bij de wedstrijdselectie. De buitenspeler stond zestien maanden buitenspel met een knieblessure en maakte afgelopen maandag zijn rentree.



Uitgelicht:

Vorig seizoen beleefde ADO een lekkere thuiswedstrijd tegen Heracles Almelo. Na negentig minuten wist de Haagse club de ploeg uit Almelo met 4-1 te verslaan.



Mis niks van ADO Den Haag – Heracles Almelo:

ADO Den Haag tegen Heracles Almelo is zondagmiddag live te volgen via Omroep West. Jim van der Deijl en co-commentator Sjaak Polak doen live verslag van de wedstrijd. Ook via onze social media-kanalen blijf je op de hoogte van de ontwikkelingen.