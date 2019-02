Deel dit artikel:













Deel dit artikel:











Beschoten woning in Noordstraat Den Haag mogelijk verkeerde doelwit Foto: Archief

DEN HAAG - Op een woning aan de Noordstraat in Den Haag zijn in de nacht van donderdag op vrijdag schoten gelost. Volgens de politie gaat het mogelijk om een vergissing en was de woning niet het beoogde doelwit.

De bewoonster belde vrijdagochtend de politie en vertelde dat er donderdagavond om 22.30 uur was aangebeld. Voor de deur stonden twee mannen die zich voordeden als pakketbezorgers. Omdat ze niks besteld had, deed ze niet open. Rond middernacht werd er nog een keer gebeld en hoorde ze een harde knal. Ook toen deed ze niet open. In de deur van het huis bleken gaten te zitten en in het portiek werden hulzen gevonden. Na onderzoek zegt de politie dat de woning mogelijk het verkeerde doelwit was. Er zijn nog geen verdachten aangehouden. De politie roept getuigen op zich te melden.