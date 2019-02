El Khayati kijkt uit naar samenspel Kishna: ‘Zijn terugkeer doet wat met de groep’

DEN HAAG - ADO Den Haag-speler Ricardo Kishna zit tegen Heracles Almelo voor het eerst bij de wedstrijdselectie van de Haagse club. Na zestien maanden afwezigheid lonkt zijn rentree binnen de lijnen. 'Daar wacht ik al een tijd op', bekent smaakmaker Nasser El Khayati.

‘Hij is een speler die ook het verschil kan maken met een bevlieging, een pass of een goal. Als je ziet hoe hij de laatste weken meetraint, dan zit hij niet ver van een rentree af', vervolgt El Khayati, die ondanks het uitblijven van een transfer in de afgelopen transferperiode zin heeft in de tweede helft van het seizoen.

‘Als je ziet hoe wij elkaar vinden en combineren dan belooft dat wat. Hoe goed wij met z’n tweeën zijn? Dat is moeilijk te zeggen, maar ik weet zeker dat wij het de tegenstander heel lastig kunnen maken. Uiteindelijk hoop ik dat we dat een langere tijd kunnen doen’, aldus El Khayati over het samenspel op de trainingen met Lazio-huurling Kishna.

'Iets extra's'





‘Zijn terugkeer op de trainingen brengt al ‘iets extra’s’. Er staat toch een soort van nieuwe speler op het veld. Hij brengt nieuwe energie. Hij brengt nieuwe creativiteit, dat doet wat met de groep.’

LEES OOK: ADO-trainer Groenendijk: 'Selectie Kishna beloning voor lange revalidatie'