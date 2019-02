Ooggetuige omgevallen kunstboom: 'Mijn vrouw besefte dat ze de dans ontsprongen was'

LEIDERDORP - De schrik zit er goed in bij Jeroen Pluimers en zijn vrouw. Het duo zat donderdagmiddag nietsvermoedend te lunchen in het restaurant van het Alrijne Ziekenhuis in Leiderdorp toen een kunstboom omviel. De vrouw van Jeroen werd net niet geraakt door de boom. Drie andere mensen wel. Zij raakten lichtgewond.

'Mijn vrouw wilde eigenlijk een tafeltje dichter bij de boom pakken. Ik zei: laten we een ander tafeltje pakken. Dan hebben we net iets meer ruimte', vertelt Jeroen opgelucht. Ze zaten net te lunchen toen hij plotseling een geluid hoorde. 'Ik keek om me heen, maar zag niks. Gelukkig zag mijn vrouw de boom uit haar ooghoek omvallen en schoof ze weg.'

De boom - met een echte stam, maar met nepbladeren - kwam vlak langs Jeroens vrouw neer. 'In het begin was het verwarrend. Iedereen was heftig geschrokken. Bij mij gaat er op zo'n moment een knop om en ik probeer te handelen.'



'Uitstekende hulp verleend'

Jeroen en enkele omstanders liepen naar de vier meter hoge boom. 'We gingen de takken weghalen, maar sommige zaten deels aan kabels vast. Die hebben we los proberen te krijgen. Dat is uiteindelijk gelukt. En gelukkig waren de hulptroepen inmiddels ook gearriveerd. Zij hebben uitstekende hulp verleend.'

Daarna ging Jeroen op zoek naar zijn vrouw. Zij stond – met Jeroens verstandelijk beperkte broer – op de gang. 'Toen kwamen de tranen bij haar. Ze besefte dat ze de dans ontsprongen was.'



Laatste slachtoffer is naar huis

Drie andere personen hadden minder geluk. Zij raakten lichtgewond. Twee van hen mochten donderdagavond al naar huis. De derde persoon moest nog een nachtje in het ziekenhuis blijven. Zij mocht vrijdag weer naar huis.

In het restaurant stonden overigens nog twee van dergelijke bomen. Die zijn uit voorzorg verwijderd. Hoe de kunstboom kon omvallen, is nog niet bekend. Dat wordt nog onderzocht door het ziekenhuis.