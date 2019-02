ADO-trainer Groenendijk: 'Selectie Kishna beloning voor lange revalidatie'

DEN HAAG - 'Ricardo Kishna gaat zeker niet starten', zegt ADO Den Haag-trainer Fons Groenendijk. 'Maar de kans is reëel dat hij bij de groep voor zondag zit. Hem selecteren is een beloning voor die zestien maanden revalidatie.'

'Hij heeft een half uurtje gespeeld', vervolgt Groenendijk. Ík voel me enorm verantwoordelijk voor hem in deze fase van zijn carrière. Ik wil dat hij langer speelt en plezier heeft. Ik ben zorgvuldig met het kiezen van zijn moment van zijn rentree.'

Groenendijk kan wel beschikken over zijn sterspeler Nasser el Khayati. De middenvelder bleef tijdens de winterse transferperiode bij ADO Den Haag. 'Ik ben gisteren om tien uur naar bedje gegaan', vertelt de ADO-trainer. 'Beste speler of niet. Ik moet slapen. Twaalf uur vind ik te laat.'





Minuut stilte

Donderdag overleed de bekende ADO-supporter Harm Huttinga. 'Onze trouwe supporter die al zo lang bij de club komt', zei Groenendijk. 'Wij hebben het hele verhaal van dichtbij meegemaakt. Dat verhaal eindigde gisteren. Daar mogen we even bij stilstaan. Je weet dat het een ongelijke strijd is en dat dit moment er aan zat te komen.' De selectie hield een minuut stilte voorafgaand aan de training van vrijdag.

