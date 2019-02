Deel dit artikel:













Tankstation overvallen in Alphen aan den Rijn De politie doet onderzoek bij het tankstation | Foto: MediaTV

ALPHEN AAN DEN RIJN - Tankstation Van der Molen aan de Van Foreestweg in Alphen aan den Rijn is vrijdagavond overvallen. Wat er precies is gebeurd, is nog niet bekend. De overvaller zou een mes bij zich hebben.

Een politiewoordvoerder laat weten dat er geen gewonden zijn gevallen en dat het de overvaller is gelukt om een buit mee te nemen. Er wordt in de omgeving gezocht naar een licht getinte man van ongeveer 30 jaar oud. Hij draagt een zwarte trainingsjas met een capuchon en een rood-groen geruite sjaal. Wie hem ziet, wordt gevraagd 112 te bellen.