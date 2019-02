Bewoners drie huizen Jan van der Heijdenstraat over paar dagen terug

DEN HAAG - De bewoners van drie huizen aan de Jan van der Heijdenstraat in Den Haag kunnen waarschijnlijk over een aantal dagen terug naar huis. Dit weekend wordt gestart met het stutten van de muren. Bewoners van zes huizen direct links en rechts van de gesloopte woningen kunnen voorlopig nog niet naar huis. Dat meldt de gemeente Den Haag.

Afgelopen zondag werden drie woningen aan de Jan van der Heijdenstraat compleet verwoest door een gasexplosie. Bij de explosie vielen tien gewonden. De 28-jarige Sharwin Ramgolam lag urenlang onder het puin. Hij is afgelopen week twee keer geopereerd. Ook zijn ouders raakten gewond.

De politie is klaar met het onderzoek in alle huizen. Er wordt nu nader onderzoek gedaan naar de oorzaak van de explosie. Donderdagmiddag werden leidingen opgegraven. De politie kon niet bevestigen of het om gasleidingen ging.



