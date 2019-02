Burgemeester Krikke na kritiek vonkenregen: ‘Ik ben een luisterend bestuurder, geen starre'

DEN HAAG - 'Het is niet goed of het deugt niet.' Met die stelling reageert de Haagse burgemeester Pauline Krikke op de kritiek die ze kreeg, na haar optreden rond het uit de hand gelopen vreugdevuur op Scheveningen. Veel gemeenteraadsleden zijn niet te spreken over de manier waarop Krikke met hen communiceert. 'Als ik luister naar de raad wordt dat gezien als zwalken en als ik vasthoud aan de lijn ben ik een starre bestuurder', zegt Pauline Krikke in Studio Haagsche Bluf op Radio West.

De burgemeester krijgt veel kritiek vanuit de gemeenteraad op haar wispelturige besluitvorming. Ze kwam op verschillende momenten terug op een eerdere beslissing: over wie het onderzoek naar de vreugdevuren leidt en het wel of niet openbaar maken van het convenant en de aanvullende afspraken met de bouwers. ‘Wat ik zie is dat ik luister naar wat de raad van mij vraagt en daar dan ook iets mee doe. Ik ben liever een luisterend bestuurder en onderneem stappen, dan dat ik een rigide bestuurder ben die iedereen aanhoort en toch doet wat die oorspronkelijk had bedacht.’

Krikke wekte volgens een aantal raadsleden de indruk dat de gemeente het onderzoek naar de vonkenregen zelf zou doen. Iets waar volgens de burgemeester nooit sprake van is geweest. Wel wilde ze het Instituut Fysieke Veiligheid het onderzoek laten leiden. Dat zorgde voor veel commentaar in de gemeenteraad. De burgemeester zit namelijk in het algemeen bestuur van de organisatie. ‘Dit onderzoeksbureau is gespecialiseerd in het onderzoeken van branden’, legt Krikke haar keuze voor dit instituut uit.



Vertrouwen in de uitkomst

Ook toen Jozias van Aartsen nog burgemeester was – die ook in het bestuur van Fysieke Veiligheid zat – is dit instituut voor een onderzoek ingezet. ‘Ik heb vanaf het begin gezegd dat ik hecht aan een onafhankelijk onderzoek, dat conclusies kan trekken met een draagvlak bij iedereen.’ Dat bleek na de bezwaren niet meer zo te zijn, en dus vroeg Krikke de Onderzoeksraad voor Veiligheid (OvV) om het onderzoek te leiden. ‘Er moeten conclusies getrokken kunnen worden, waar iedereen mee kan leven.’

De OvV zal onder meer naar het functioneren van de burgemeester kijken. ‘Ik vind dat mijn eigen rol goed bekeken moet worden, maar ook die van iedereen die hierbij betrokken is. Daar moeten natuurlijk ook conclusies aan verbonden worden. Ik kijk met vertrouwen naar de uitkomsten.’



Wispelturig

Ook is er kritiek op de manier waarop Pauline Krikke informatie naar buiten brengt. Het convenant, met afspraken tussen de bouwers, gemeente, brandweer en politie, was eerst geheim. Daarna zou het alleen voor raadsleden in te zien zijn en nu is het toch openbaar gemaakt. Hetzelfde geldt voor de aanvullende afspraken. Woensdag maakte Krikke bekend dat het complete gemeentelijke dossier tóch openbaar wordt. ‘Ik ben geen starre bestuurder. Ik heb steeds gepleit om het dossier in samenhang te bekijken, daarom wordt nu ook het hele dossier openbaar en niet eerst het convenant en dan steeds een paar aanvullende afspraken.’

Krikke denkt nog vaak terug aan de bewuste nacht. ‘Ik was op Scheveningen toen het gebeurde. Ik was net als iedereen naar de vuren gaan kijken. Terwijl we aan kwamen rijden kwam die sneeuw van vuur al over ons heen. Die sneeuw werd een hagelbui en die hagelbui werden enorme brokstukken vuur. Het was verschrikkelijk’, blikt Krikke terug. Ze zegt dat Scheveningen geluk heeft gehad, mede door het adequate optreden van de hulpdiensten. ‘De brandweer begon heel snel met het nathouden van daken, bijvoorbeeld van die van de oude kerk. Maar ook dat mensen zelf hun daken of tuinen natgehouden hebben. Ik kan me echt verschrikkelijk goed voorstellen, dat mensen enorm geschrokken zijn.’



Studio Haagsche Bluf

Burgemeester Pauline Krikke is elke maand te gast in het radioprogramma Studio Haagsche Bluf van Omroep West. In de rubriek ‘Mevrouw de burgemeester’ bespreekt ze de actualiteit en beantwoordt ze vragen van luisteraars. Nieuwe vragen kun je alvast mailen naar studiohaagschebluf@omroepwest.nl. Krikke is op 22 februari weer te gast.

Luister het interview met Pauline Krikke in Studio Haagsche Bluf hier terug.

Lees alles over de vonkenregen op Scheveningen in ons dossier.