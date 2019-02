Kenmerkende beeldjes gestolen uit tuin van Gerda: 'Ik ben zo verdrietig'

DEN HAAG - Ze is er kapot van. Gerda van der Lee ontdekte vrijdagmiddag dat haar beeldenverzameling uit de tuin van haar huis aan de Loosduinse Hoofdstraat in Den Haag was gestolen. 'Iedereen in de buurt kent die beeldjes. Kinderen staan er soms tegen te praten. Het geeft zoveel plezier. Zo jammer dat ze nu weg zijn', zegt Gerda.

Twee jaar geleden kwamen Gerda en haar man in de Loosduinse Hoofdstraat wonen. In de tuin zette ze twee melkmannetjes, twee brandweermannetjes en een ganzenfamilie van steen neer. 'Ik versier ze met de kerst met rood-groene linten, met pasen zijn ze geel, met Koningsdag oranje. Het is echt bij de straat gaan horen.'

Maar vrijdagmiddag ontdekte ze dat de beelden weg waren. 'Ik was vrij, dus was nog niet eerder buiten geweest. Mijn man was aan het schilderen en de vensterbank was leeg. Ik keek naar buien en dacht: wat is het kaal zo. Maar ik had nog niks door.' Pas toen ze terugkwam van een boodschap, zag ze dat haar collectie was verdwenen. 'Ik was er stuk van.'



'Geen gelegenheidsdief'

De diefstal moet afgelopen nacht gebeurd zijn, denkt Gerda. Ook denkt ze dat het geen gelegenheidsdief is geweest, die in haar tuin heeft toegeslagen. 'Ze zullen het eerder wel hebben gezien en hebben gedacht: die kan ik doorverkopen. Het is een eng idee dat er iemand in je tuin is geweest. Ik ben zo in shock, dat ik nog geeneens aangifte heb gedaan. Maar dat ga ik zeker doen.'

Nadat ze het bericht over de diefstal op Facebook plaatste, is Gerda overspoeld met reacties uit de buurt. 'Mensen vinden het zo jammer. Ze genoten echt van die beelden. Ik ben zo verdrietig en hoop dat ik ze terugkrijg', besluit ze.