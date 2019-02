'Sharwin is een enorme kanjer', burgemeester onder indruk van zijn moed

DEN HAAG - Burgemeester Pauline Krikke van Den Haag is diep onder de indruk van de moed van de 28-jarige Sharwin, die vorige week zondag pas na uren werd bevrijd uit zijn ingestortte woning aan de Jan van der Heijdenstraat. 'Ik vind hem zo’n enorme kanjer. Dat je daar acht uur ligt, al die tijd bij kennis bent, praat met de hulpverleners. Acht uur is sowieso een lange tijd, maar in zo’n situatie is het enorm lang. Dat je dan de moed houdt dat het goed blijft komen… ik ben zeer onder de indruk. Dat heb ik ook tegen hem gezegd in het ziekenhuis', zegt Krikke in Studio Haagsche Bluf op Radio West.

De woning van Sharwin en zijn ouders stortte zondagmiddag in na een enorme gasexplosie. Pas rond middernacht werd Sharwin bevrijd. 'Ik moet eerlijk zeggen dat ik daar van volschiet. We hebben zo met hem meegeleefd.' Krikke heeft de hulpoperatie van dichtbij gevolgd. 'Vanaf het moment dat helder is dat er nog één iemand bekneld zit, zijn mijn gedachten heel erg bij hem', zegt Krikke.

'Het heeft een hele tijd geduurd voor hij eruit gehaald kon worden. Er waren ter plekke teams die gespecialiseerd zijn in het bevrijden van mensen die bedolven liggen onder puin. Het zijn hele spannende afwegingen. De mensen die het moeten doen, die proberen dat zo voorzichtig mogelijk te doen. Want het wegtrekken van één ding kan maken dat er een lawine naar beneden komt.'



'Heel confronterend'

De burgemeester sprak in het ziekenhuis met Sharwin en met de andere bewoners van de verwoeste woningen. ‘Het is heel confronterend om mensen te spreken die echt alles kwijt zijn.' De gemeente heeft speciale casemanagers ingezet om de gedupeerden te helpen. Dit weekend worden drie woningen in de straat gestut. De bewoners mogen waarschijnlijk over een paar dagen terug. Zes huizen direct links en rechts van de verwoeste woningen zijn voorlopig nog niet toegankelijk.

De beelden van de ravage maken indruk op de burgemeester: 'Dan zie je drie eetkamerstoelen in verschillende kleuren aan een eettafel staan. Terwijl daar de hele gevel weggeblazen is. Of je ziet spullen die achter de bank gezet zijn en die daar nog steeds staan. Het is echt heel verschrikkelijk. Ik stel me dan voor: je zit op zondagmiddag op de bank een kopje thee te drinken, en ineens is daar 'BAF' die explosie.'



Onderzoek afwachten

De politie doet onderzoek naar de oorzaak van de gasexplosie. Krikke: 'We moeten het onderzoek afwachten om te kijken wat daar uit komt. Ik weet niet wanneer dat zal zijn.’

Hagenaars die in soortgelijke portiekwoningen wonen, vragen zich af of iets soortgelijks ook bij hen kan gebeuren. Op de vraag of Krikke een stadsbreed onderzoek naar de veiligheid van gasleidingen in woningen uit de jaren '20 en '30 instelt, zegt ze: ‘Het is belangrijk om eerst de resultaten van het onderzoek te hebben. Voor we die hebben kun je niet zeggen waar het aan gelegen heeft. Ik denk wel dat als er handelingsperspectief uit komt, we dat zeker moeten doen.'



