Quido en Menno door naar volgende ronde The voice of Holland

REGIO - Regiogenoten Quido van de Graaf en Menno Aben zijn door naar de de volgende ronde van The voice of Holland. Ze overleefden de eerste live-show van de talentenjacht van RTL4.

De 27-jarige Quido uit Den Haag zong 'Ik meen 't' van André Hazes en kreeg hoge cijfers van de vier coaches. Lil'Kleine gaf zelfs een 10. De Haagse zangeres Anouk had een 8,5 over voor het optreden. 'Je staat hier met zoveel plezier', zei ze.



Menno Aben (18) uit Alphen aan den Rijn zong 'It will rain' van Bruno Mars. Ook hij kreeg goede cijfers, maar de coaches waren het er over eens dat hij meer moet lachen en genieten.