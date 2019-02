Deel dit artikel:













A4 bij knooppunt Ypenburg uren dicht na ongeluk De snelweg is afgesloten | Foto: Regio15

DEN HAAG - De A4 is vrijdagavond een aantal uur dicht door een ongeluk vlak voor de aansluiting met de A13 bij knooppunt Ypenburg. Meerdere voertuigen botsten even voor 23.00 uur op elkaar. Rond middernacht was de weg nog afgesloten.

Er zouden meerdere gewonden zijn. Er was een aantal ambulances ter plaatse. Eén van de slachtoffers werd op de vluchtstrook behandeld. Op verzoek van de hulpverleners blokkeerde een vrachtwagen de weg om het ongeluk af te schermen. Verkeer van Den Haag naar Rotterdam kon vanaf de A4 bij knooppunt Ypenburg niet de A13 op. Automobilisten moesten omrijden via de A4 en de Ketheltunnel. Direct achter het ongeluk stond een korte file.