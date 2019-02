Woede om afgelasting jeugdvoetbal: Zo kweek je mooiweervoetballers

REGIO - Grote teleurstelling bij veel meisjes en jongens die zaterdagmorgen klaar stonden voor een lekker potje voetbal. De KNVB maakte 's ochtends bekend dat alle wedstrijden voor van Onder 7 tot en met Onder 10 zijn afgelast. 'Vanwege de (verwachte) neerslag en de blijvende koude (gevoels)temperatuur gaan de wedstrijden in deze leeftijdscategorieën niet door', schrijft de voetbalbond op de site.

De afgelasting leidde tot teleurgestelde reacties. 'Zonde. Prima voetbalcondities hier in Den Haag', laat RAS in de Haagse wijk Waldeck weten. Daar stond om 7.15 uur Wendy alweer paraat om limonade te schenken voor alle kindjes. Tekst loopt door na Tweet.



Het draait om voetbal heren

Op veel velden stonden de wedstrijden al op punt van beginnen, of teams waren onderweg, toen de afgelasting bekend werd gemaakt. 'Bij wie kan ik de uren van 20 kinderen, 40 ouders en 20 opa's en oma's declareren die vanmorgen voor Jan met de korte achternaam om 8.30 uur op het veld stonden?!' reageert iemand furieus op Twitter.

Ook over de reden van de afgelasting, werd veel gefulmineerd. 'Dus de reden is: verwachte neerslag' en de gevoelstemperatuur!? Hier kweken we gezonde Hollandse jongens mee! Jongens die achter de Playstations kruipen. Het draait om voetbal heren!' schrijf een boze twitteraar. 'Ik speelde m'n beste wedstrijden als het koud was of regende. Op deze manier creëer je mooiweervoetballers en daar heeft niemand wat aan' vult een ander aan.

Niet overal gingen de spelertjes met hangende pootjes weer naar huis. 'Je kan toch gewoon gaan spelen. Standen worden niet bijgehouden tm J010. Lekker gaan ballen. Ze spelen iedere week een oefenwedstrijd. Er veranderd weinig. Spelbegeleider hoeft alleen de stand niet door te geven aan de KNVB.'



De wedstrijden worden wel ingehaald op 8 juni. Maar of dat de goede oplossing is, moppert de voetbalclub HBS uit de Haagse Bomenbuurt. 'Weer geen oog voor lokale verschillen. Het is hier droog en 2 graden. Lange broek en handschoenen aan en lekker voetballen. Deze wedstrijden gaan nu waarschijnlijk op 8 juni gespeeld worden. Als het dan niet te heet is!'

Waarom de KNVB het besluit niet al op vrijdag bekend maakte, is onduidelijk.