Pakt Hijs voor de vierde keer op rij de beker, Uithof klaar voor ijshockeyfinale Hijs-Nijmegen

DEN HAAG - De Haagse ijshockeyfans zien het het al helemaal voor zich, voor de vierde keer op rij de beker winnen. De Uithof is helemaal uitverkocht. De toeschouwers komen zondag uit heel Nederland naar Den Haag voor de bekerfinale wedstrijd Hijs Hokij - Nijmegen Devils. Fans van Hijs en Nijmegen nemen zondagmiddag de Uithof over.

Het is een goed jaar voor Hijs. 'We hebben het afgelopen seizoen eigenlijk alles gewonnen wat er te winnen valt. Aan de top blijven is de ambitie voor de club', zegt Patrick de Vries van de fanclub van Hijs. Den Haag kan voor de vierde keer op rij de beker winnen.Voor de 'Devils' zou het de eerste keer in 10 jaar tijd zijn als ze winnen. Het zou dan wel de vijfde bekerwinst zijn in de historie van de club.

Op het moment dat zondag 'hun spelers' op het ijs staan, wordt de grote Hijs-vlag over fans op de tribune uitgerold. Mascotte Odie brengt de beker al vast op het ijs.



Alleen al bijna 2.700 supporters van Hijs

Eerdere deze week werd bekend dat de 34-jarige Jasper Kick zijn contract verlengd heeft bij Hijs. Hij speelt al sinds zijn achttiende jaar in de Uithof en maakte twee kleine uitstapjes naar Zoetermeer en Dordrecht.

Ook de Uithof is klaar voor de wedstrijd. De wedstrijd begint om 17:00 uur, de ijsbaan gaat om 15.00 uur open. Voor de bijna 2.700 supporters is extra parkeerruimte geregeld bij Zichtenburg. Vanaf de Werf, oprit Haagse Milieu Service, rijden er speciale bussen naar de uithof. Fans van Nijmegen komen met zes bussen naar de Uithof.

De wedstrijd wordt zondagmiddag ook uitgezonden via omroepwest.nl. Vanaf 16.45 wordt de wedstrijd gestreamd.

LEES OOK: IJs ziet zwart van de knuffels, Teddy Bear Toss door fans Hijs Hokij