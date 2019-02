Kiki Bertens na simpele overwinning naar finale WTA-toernooi Sint Petersburg

DEN HAAG - Kiki Bertens staat in de finale van het WTA-tennistoernooi in het Russische Sint Petersburg. De Wateringse versloeg in de halve finale haar tegenstander uit Wit-Rusland Aryna Sabalenka in 2 sets (7-6 6-2).

Bertens is de nummer acht van de wereld, haar tegenstander in de halve finale staat tiende op de mondiale ranking. In de finale wacht de winnaar van het duel tussen de Kroatische Donna Vekic (30ste op de wereldranking) en Russische Vera Zvonareva (97).

Eerder dit toernooi versloeg Bertens in de kwartfinale Anastasija Pavljoetsjenkov (28) en in de tweede ronde Ysaline Bonaventure (148). Voor de eerste ronde was ze vrijgeloot door haar hoge plek op de wereldranglijst.



Eerste finale van 2019

Het is Bertens haar eerste finale in 2019. In 2018 won de 27-jarige drie WTA-toernooien. Ze mocht in Charleston, Cincinatti en Seoul de hoofdprijs aan haar palmares toevoegen.

Opmerkelijk is dat de ondergrond waarop gespeeld wordt in Sint Petersburg hardcourt is. Een speelveld waar Bertens het tot 2018 moeilijk op had. Toen was gravel haar favoriete ondergrond. Tegenwoordig kan ze op beide banen goed uit de voeten.

