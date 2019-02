Deel dit artikel:













Helden zwemmen een kilometer in ijskoud water in Reeuwijk IJszwemmen in Reeuwijk : Foto: Omroep west

REGIO - Zwemmen in water van 3,5 graad..... brrrr. Zaterdag werd voor het eerst in de regio een ijszwemwedstrijd gehouden. In de Reeuwijkse plas zwommen de deelnemers 50, 100, 200, 500 meter of een kilometer. Onder aanmoediging van een tiental mensen overwonnen de helden hun koud watervrees.

De 17-jarige nationaal kampioen Sven Elfferich ziet er raar genoeg niet echt tegen op. Hij is het gewend. 'Ik vind het een heerlijk gevoel... Tuurlijk doet het even pijn, maar daarna voelt het fantastisch.' Aan de kant staat zijn moeder als supporter en als secondant. Dat wil zeggen dat ze in de gaten houdt of Sven goed blijft zwemmen en niet onderkoeld raakt. 'Het blijft immers een sport waar risico's aan kleven.'

Nog 2 keer Als Sven eenmaal zijn kilometer af heeft, warmt hij op om daarna nog een keer de 500 en twee honderd te doen.