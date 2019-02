Nog geen zebrapad, maar camera's in Albardastraat

DEN HAAG - Bij de Haagse Albardastraat worden binnenkort camera's gehangen om onder meer het verkeer te observeren. Dat vertelt Nico Mourits die vorig jaar de wens uitsprak dat er een zebrapad zou worden aangelegd. Zaterdag vond er nog een aanrijding met een voetganger plaats.

Na de gemeenteraadsverkiezingen in 2018 inventariseerde Omroep West wensen van inwoners van Den Haag. Deze werden aangeboden tijdens de college-onderhandelingen.

Mourits legde toen uit: 'De verkeerssituatie is alles behalve geruststellend voor ouders en kinderen die op sportpark Albarda moeten zijn. Tussen het sportpark en de woonwijk loopt de Albardastraat en daar kunnen - en rijden - automobilisten goed door. Wie naar de overkant wil, moet dat zonder hulp van verkeerslichten of een zebrapad doen. Een sprintje trekken is daarom vaak nodig.' Behalve voetbalvereniging RAS is aan de Albardastraat ook de Hofstad Mavo Havo gevestigd. Daar was zaterdag een opendag.



Verkeerssituatie analyseren

De wens voor een zebrapad bleef even liggen, maar inmiddels is er contact geweest met wethouder Robert van Asten (D66, mobiliteit). Die heeft toegezegd dat er op het stukje Albardastraat camera's worden geplaatst. Volgens Mourits komen die camera's er binnenkort. Naar aanleiding daarvan wordt de verkeerssituatie geanalyseerd.

'De voetganger werd vandaag aangereden tijdens het oversteken', weet Mourits. De man is per ambulance naar het ziekenhuis vervoerd. 'En verder weet ik van een paar bijna aanrijdingen met overstekende kinderen, dan spreek je de geschrokken ouders'.

