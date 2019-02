Deel dit artikel:













Katwijk verliest van Kozakken Boys bij terugkeer op ‘heilige grond’ Katwijk-speler Michiel van Dam druipt af | Foto: Orange Pictures

KATWIJK - Sportpark De Zwaaier in Werkendam is heilige grond voor VV Katwijk. Immers, daar werden de Oranjehemden vorig seizoen kampioen na een 0-0 gelijkspel tegen Kozakken Boys. De terugkomt bijna negen maanden later was minder feestelijk. De thuisploeg won: 2-1.

Het was een wedstrijd met voorgeschiedenis. Natuurlijk speelde het kampioensduel van vorig seizoen een rol. Ook het robbertje grondworstelen tussen Katwijk-aanvoerder Robbert Susan en Kozakken Boys-assistent-trainer Ton Cornelissen begin september maakte het duel delicaat. Het was Susan die de 1-0 maakte voor Katwijk. De middenvelder schoot na tien minuten raak uit de eerste kans van de regerend amateurkampioen. Het was daarvoor vooral Kozakken Boys dat domineerde. Charlton Vicento

Domineren deed de thuisploeg ook na de treffer. Scoren lukte niet. Met een voorsprong gingen de Katwijkers de rust in. Na rust bleven de Brabanders de sterkste. Dit resulteerde halverwege de tweede helft in de 1-1 door Sanny Monteiro. Een kwartier voor tijd besliste oud-ADO-aanvaller Charlton Vicento het duel. Hij kopte uit een vrije trap het winnende doelpunt binnen. LEES OOK: Noordwijk lijdt tegen SteDoCo het eerste verlies van het seizoen