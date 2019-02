Deel dit artikel:













Gewonde bij steekpartij in Hoefkade Den Haag Foto: Regio15

DEN HAAG - Bij een steekpartij aan de Hoefkade in Den Haag is zaterdagavond iemand gewond geraakt. Over de aanleiding van de steekpartij is niets bekend.

Op foto's is te zien dat het slachtoffer in het portiek van een woning zit. De politie kan nog niets zeggen over waar de steekpartij precies is gebeurd. Over de ernst van de verwondingen van het slachtoffer is ook niets bekend. Er is niemand aangehouden. De politie heeft nog geen signalement van de mogelijke dader.