Kai Verbij wint 1000 meter bij wereldbekerwedstrijd schaatsen in Hamar

HOOGMADE - De uit Hoogmade afkomstige schaatser Kai Verbij heeft tijdens de wereldbekerwedstrijd schaatsen in het Noorse Hamar de duizend meter op zijn naam geschreven. Hij schaatste de kilometer in een tijd van 1.08,47.

Kjeld Nuis uit Zoeterwoude werd derde in een tijd van 1.08,71. Tussen de twee regiogenoten zat nog een Nederlander. Thomas Krol pakte het zilver in 1.08,53.

Eerder dit seizoen zag het podium van de 1000 meter er bij de tweede wereldbeker in het Japanse Tomakomai eveneens volledig Oranje uit. Nuis won toen, met zilver voor Verbij en brons voor Krol.



'Goed meetmoment'

Verbij sprak na zijn triomf in Hamar van een ‘goed meetmoment' richting de WK in Inzell. 'Het is leuk dat ik hier win, maar het gaat vooral om volgende week natuurlijk', liet hij bij de NOS weten.

Nuis baalde van zijn eigen optreden. ,,Dit was zwaar onder de maat'', bromde hij. 'Maar misschien had ik dit wel nodig, zo vlak voor de WK. Ik sta nu extra scherp in Inzell aan de start.'

Nuis aan de leiding





In het wereldbekerklassement nam Nuis nog wel de leiding over de Noor Havard Lorentzen, die voor eigen publiek de vijfde tijd reed (1.08,95). Verbij bleef vierde en Krol handhaafde zich op de vijfde plek. De drie Nederlanders zijn op de 1000 meter zeker van deelname aan de wereldbekerfinale in maart in Salt Lake City.

