Bekerfinale ijshockeyers Hijs Hokij live op website Omroep West

Hijs Hokij-speler Jasper Kick in actie | Foto: Orange Pictures

DEN HAAG - De Nederlandse ijshockeybekerfinale is zondag live te zien bij Omroep West. Vanaf 17.00 uur neemt het Haagse Hijs Hokij het op tegen het uit Nijmegen afkomstige AHOUD Devils. De livestream start om 16.45 uur op de website.

Hijs Hokij verdedigt de beker. Vorig jaar werd in de finale met 7-3 van Heerenveen Flyers gewonnen. Het was sowieso een topjaar voor de Haagse ijshockeyers. Ook de landstitel en BeNe-league mochten in de prijzenkast worden gezet.

De wedstrijd wordt gespeeld in de Uithof in Den Haag. De ijshockeyhal is helemaal uitverkocht en Hijs wordt door drieduizend toeschouwers toegejuicht.



Voorbeschouwing

In het radioprogramma Omroep West Sport sprak Hijs Hokij-speler Jasper Kick al over de finale van zondag.

