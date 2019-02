Deel dit artikel:













Busje rijdt tegen gevel: ravage in huis Voorschoten Foto: Regio15

VOORSCHOTEN - Een ravage in een huis aan het Olivier van Noortplantsoen in Voorschoten nadat een busje daar zaterdagavond tegen de gevel was aangereden. Een deel van de muur en het kozijn ligt aan diggelen.

Het busje is vermoedelijk achteruit tegen de woning aangereden. Hoe dat heeft kunnen gebeuren, is onduidelijk. Zover bekend is er niemand gewond geraakt.