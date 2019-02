Deel dit artikel:













Pas op: het kan flink glad zijn op op- en afritten Een strooiwagen die de gemeente Westland inzet. | Foto: Gemeente Westland

REGIO - Rijkswaterstaat waarschuwt dat het zondagochtend glad kan zijn op de op- en afritten en op verbindingswegen tussen snelwegen. 'We hebben wel gestooid, maar op een zondag is er niet zo veel verkeer. Zout moet even worden ingereden, bij weinig verkeer is de werking minder', zegt een woordvoerder.

Echte ongelukken door de gladheid heeft Rijkswaterstaat zondagochtend nog niet zien gebeuren, maar wel waren er hier en daar wat glijpartijen. 'Mensen houden er toch iets te weinig rekening mee dat het glad kan zijn', aldus de woordvoerder. De gladheid is vermoedelijk voor het eind van de ochtend verdwenen.