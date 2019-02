Deel dit artikel:













Deel dit artikel:











Fietspad in duinen Monster spekglad; fietser gaat onderuit De ambulance krijgt meer grip op de weg door her zand | Foto: Regio 15

MONSTER - Een fietser is op het fietspad in de duinen bij de Haagweg in Monster door de gladheid onderuit gegaan en ernstig gewond geraakt. Volgens ooggetuigen was het fietspad spekglad.

Toen de ambulance ter plekke kwam bleek het fietspad veranderd te zijn in een ijsbaan. Politieagenten hebben zand op het fietspad gestrooid, zodat de ambulance de fietser naar het ziekenhuis kon brengen. De gemeente Westland gaat strooien.