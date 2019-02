Deel dit artikel:













Dronken taxichauffeur wordt twee keer op een avond aangehouden (Foto: Omroep West / Pieter Kuipers)

WESTLAND - Een taxichauffeur die met teveel alcohol op achter het stuur zat, is in de nacht van zaterdag op zondag twee keer door de politie aangehouden. De man blies 655 ug/l op het politiebureau, wat ongeveer drie keer meer is dan wettelijk is toegestaan. Dat meldt de politie. Er waren geen klanten in de auto.

Agenten zagen zaterdag- op zondagnacht een taxi rijden in Poeldijk die meerdere keren stil ging staan op de weg en daarna weer langzaam begon te rijden. Vervolgens begon de auto te slingeren. De politie besloot hierop de taxi langs de kant te zetten. De politie liet de taxichauffeur blazen, waarop bleek dat de man teveel had gedronken. Op het politiebureau blies hij 655 ug/l. Het rijbewijs van de chauffeur werd daarom ingenomen.

Opnieuw aangehouden Later op de avond zagen agenten van politie Beresteinlaan een auto met hoge snelheid rijden. Na een korte achtervolging werd het voertuig langs de kant stilgezet. Hierop bleek dat dezelfde taxichauffeur achter het stuur zat die even daarvoor op het politiebureau in het Westland was gecontroleerd. Na een nieuwe test is de man aangehouden voor rijden onder invloed en het rijden zonder rijbewijs.