Robin Haase helpt Nederland naar finaleweek Daviscup

DEN HAAG - De Nederlandse tennissers hebben zich verzekerd van deelname aan de Daviscup Finals, het eindejaarstoernooi van het landentoernooi. Oranje kwam in Ostrava op een beslissende voorsprong van 3-1 dankzij een zwaarbevochten zege van Robin Haase op de Tsjechische tiener Jiri Lehecka, die noodgedwongen zijn debuut moest maken: 6-4 2-6 6-3.

Zonder veel problemen trok Haase de eerste set naar zich toe, maar de onervaren Lehecka kwam knap terug. Met agressief en aanvallend tennis zette hij Haase, die eerder op de dag al een driesetter speelde in het dubbelspel, onder druk. De Hagenaar wankelde in de beginfase van de derde set, maar maakte zijn status waar. Hij had twee uur nodig om de getalenteerde tiener te verslaan.

Haase won al zijn derde partij van het weekend. Vrijdag versloeg hij Lukas Rosol in twee sets en zaterdag was hij met Jean-Julien Rojer in het dubbelspel nipt te sterk voor Jiri Vesely en Rosol.



Vervanger

De 17-jarige Lehecka werd kort voor het begin van de vierde wedstrijd naar voren geschoven als vervanger van Vesely. De kopman van de Tsjechen had teveel last van een voetblessure, vrijdag opgelopen in de door hem gewonnen openingspartij tegen Tallon Griekspoor.

Tsjechië won het toernooi om de Daviscup in 2012 en 2013. Het trad tegen Oranje aan zonder Tomas Berdych, die jarenlang de kopman was. De finaleweek van de vernieuwde Daviscup wordt van 18 tot en met 24 november gespeeld in Madrid. In totaal doen daar achttien landen aan mee. De loting is op donderdag 14 februari.