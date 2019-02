'Sefa Kurt blijft bij Excelsior Maassluis'

RIJNSBURG - Sefa Kurt gaat volgend seizoen definitief niet naar Rijnsburgse Boys. Dat meldt Excelsior Maassluis op de clubwebsite. De centrale verdediger tekende in december een contract bij de Rijnsburgers, maar liet later blijken toch liever bij Maassluis te blijven. Volgens Maassluis zijn de besturen van beide clubs zaterdag tot een 'passende oplossing' gekomen.

Volgens voorzitter Ad Hendriksen van Rijnsburgse Boys is er nog geen overeenstemming. 'We zijn in onderhandeling en hopen het in der minne te schikken', zegt hij tegen Omroep West. 'Dat we eruit zouden zijn, is te prematuur.'

Toen duidelijk werd dat Kurt spijt had van zijn keuze, had Rijnsburg-trainer Wilfred van Leeuwen daar geen goed woord voor over. Hij liet dat ook op een niet mis te verstane wijze blijken. 'Elke speler die bij ons tekent, is toerekeningsvatbaar en niet seniel', waren zijn woorden.



Spandoek

Rijnsburgse Boys speelde zaterdag tegen Excelsior Maassluis. De supporters van 'de Uien' waren ook duidelijk richting Kurt. Met een spandoek maakten ze kenbaar dat hij komende zomer niet naar de Middelmors hoeft te komen.