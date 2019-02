Deel dit artikel:













Zingende schilders uit Voorschoten maken carnavalsclip De zingende schilders | Still: Zegman & Co

VOORSCHOTEN - Ze bestaan al 75 jaar. Schildersbedrijf Zitman & Co in Voorschoten. Maar ze kunnen niet alleen schilderen, zingen kunnen ze ook. Op de werkplek, misschien zelfs bij jou thuis, maar zeker ook in de videoclip die ze gemaakt hebben. Speciaal voor carnaval hebben ze de kraker 'Jij krijgt die kwast niet meer uit je hand' opgenomen.

Directeur Wilbur Zitman pakt zelf de kwast in de hand en zingt samen met schilder en zanger Alexander Mulder uit volle borst. 'Ik ben een beetje overdonderd door het succes', zo zegt Zitman enthousiast tegen Omroep West. 'Nadat de clip op Facebook gezet is, werd er zondag al door ruim16.000 mensen naar gekeken.' Niet alle schilders van het bedrijf treden op in de clip. 'We hebben zoveel mogelijk collega's verzameld om op te treden. Het is nu ook nog eens goede reclame voor ons bedrijf, maar daar hebben we het niet om gedaan', zo vertelt Zitman verder. 'Het was een feestje om het te maken.'