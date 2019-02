Politie lost waarschuwingsschot bij aanhouding Leiden

LEIDEN - Een 29-jarige man uit het Harlingen is zaterdag- op zondagnacht aangehouden in Leiden. Bij de aanhouding, die uitliep op een worsteling, raakten twee politieagenten gewond en werd er een waarschuwingsschot gelost. Dat meldt de politie.

De politie kreeg in de nacht van zaterdag op zondag een melding dat er in de Seringenstraat in Leiden een agressieve man voor een woning zou staan die de bewoonster wellicht wat aan zou willen doen. Toen de agenten bij de woning aankwamen zagen zij een man waarvan bekend was dat hij een straatverbod had.

Ze spraken de man aan waarop een van de agenten direct een harde vuistslag in zijn gezicht kreeg. De agent viel op de grond en er ontstond een worsteling waarbij de andere agent gewond raakte aan zijn hand.



Pepperspray en waarschuwingsschot

De verdachte bleef zich verzetten en volgde de aanwijzingen van de agenten niet op. De politie gebruikte daarom pepperspray, maar toen dat ook niet bleek te helpen, lostte een van de agenten een waarschuwingsschot.

De verdachte vluchtte in de richting van station Lammenschans. Korte tijd later werd hij aangehouden. Beide agenten hebben aangifte gedaan, maar naar omstandigheden gaat het redelijk met hen. De politie onderzoekt de zaak.