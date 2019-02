Opstelling ADO Den Haag: Robert Zwinkels keept tegen Heracles Almelo

DEN HAAG - Doelman Robert Zwinkels neemt na een wedstrijd schorsing weer plaats onder de lat bij ADO Den Haag. In de vorige thuiswedstrijd tegen VVV Venlo kreeg de ervaren doelman rood en miste daardoor de uitwedstrijd tegen NAC Breda.

Dinsdag werd Zwinkels nog in de bloemetjes gezet. De trouwe doelman was toen 12,5 jaar in dienst bij ADO Den Haag. Hij heeft een contract voor onbepaalde tijd bij de residentieclub.

Voor de rest stelt trainer Fons Groenendijk de elf vertrouwde namen op. Tom Beugelsdijk en Wilfried Kanon vormen het centrum van de verdediging. Erik Falkenburg start als spits.

LEES OOK: El Khayati kijkt uit naar samenspel Kishna: ‘Zijn terugkeer doet wat met de groep’