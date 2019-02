Kiki Bertens wint tennistoernooi van Sint Petersburg en pakt eerste titel 2019

Kiki Bertens in actie in de finale | Foto: ANP

WATERINGEN - Kiki Bertens heeft haar eerste titel van 2019 binnen. In de finale van het WTA-toernooi van Sint Petersburg versloeg ze de Kroatische Donna Vekic in een gelijkopgaande wedstrijd met 2-0 (7-6, 6-4). Vekic staat dertigste op de wereldranglijst, Bertens achtste.

In de eerste set ging Vekic al snel aan de leiding en keek Bertens tegen een 5-2 achterstand aan. Vervolgens pakte Bertens vier games op rij. Uiteindelijk was er een tiebreak nodig om te bepalen wie de eerste set won. De tiebreak ging in 7-2 naar de Wateringse wereldster.

De tweede set ging vanaf het begin gelijk op. Beide speelsters gaven elkaar amper ruimte om uit te lopen en na veertig minuten spelen stond het 4-4. Toen nam Bertens afstand en liep uit naar 6-4. Dat was voldoende voor de titel.



Drie WTA-toernooien in 2018

Bertens haalde de finale na overwinningen op de Belgische Ysaline Bonaventure, de Russische Anastasia Pavljoetsjenkova en Wit-Russische Aryna Sabalenka. Alleen in de wedstrijd tegen de Russische had de Wateringse drie sets nodig om de winst binnen te halen. Voor de eerste ronde van het toernooi was Bertens vrijgeloot.

In 2018 won de 27-jarige tennisster drie WTA-toernooien. Ze mocht in Charleston, Cincinatti en Seoul de hoofdprijs aan haar palmares toevoegen.

