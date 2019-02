Deel dit artikel:













Invaller Necid schiet ADO Den Haag naar eerste overwinning van 2019 Tomáš Necid viert de 2-0 | Foto: Soccrates Images

DEN HAAG - Twintig minuten had Tomáš Necid nodig om ADO Den Haag langs Heracles Almelo te schieten. Hij viel in de zeventigste minuut bij een 0-0 stand in voor Erik Falkenburg. Toen de scheidsrechter na negentig minuten affloot, stond het 2-0 voor ADO. Beide doelpunten werden gemaakt door de Tsjechische invaller.

De eerste helft begon ADO Den Haag zeer sterk. Een rake kopbal binnen een minuut van Erik Falkenburg werd afgekeurd vanwege buitenspel. De gehele eerste helft was de residentieclub de beter ploeg. Maar op de kopbal van Falkenburg na werden de mannen van Fons Groenendijk niet echt gevaarlijk. Heracles stelde er weinig tegenover, waardoor de eerste helft gezapig te noemen was.

VAR Na rust toonde het spel hetzelfde patroon. ADO viel aan en Heracles Almelo loerde op een counter. De residentieclub had een paar speldenprikjes in huis en zag de VAR twee keer een beslissing nemen in Haags nadeel. Waar een penalty voor de mannen van Fons Groenendijk werd verwacht, beslisten de videoscheidsrechter in Zeist anders. In de 65ste minuut werd er stilgestaan bij het overlijden van de bekende ADO-supporter Harm Huttinga. Hij overleed afgelopen donderdag op 65-jarige leeftijd. Met sterretjes en een applaus werd er een eerbetoon aan de superfan gegeven.

Invalbeurt Necid Ondertussen ging het spel door. Het was uiteindelijk invaller Tomáš Necid die de brilstand van het scorebord afschoot. Heracles kreeg de bal niet weg na een vrije trap van Danny Bakker en uiteindelijk kwam de bal voor de voeten van de Tsjechische spits. De in Praag geboren aanvaller speelde zichzelf knap vrij en schoot de 1-0 binnen. Vlak voor tijd besliste Necid het duel. Een voorzet van Becker rondde hij netjes af. Na het verlies tegen VVV en gelijkspel tegen NAC is dit de eerste overwinning voor ADO in 2019. Scoreverloop ADO Den Haag – Heracles Almelo: 2-0 (0-0)

1-0 Necid

2-0 Necid

Opstelling ADO Den Haag : Zwinkels; Troupee, Kanon, Beugelsdijk, Meijers; Bakker, Immers, El Khayati ('90 Malone); Lorenzen (’45 Hooi) Falkenburg (’70 Necid), Becker Opstelling Heracles Almelo: Blaswich, Droste ('91 Van der Berg), Rossmann, Van Hintum, Czyborra, Konings ('86 Peterson), Osman, Drost, Van Nieff, Kuwas, Dalmau Scheidsrechter: Mulder

Gele kaart: Hooi, Beugelsdijk, Necid (ADO Den Haag), Van Hintum, Droste (Heracles Almelo)