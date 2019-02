Fans ADO geven met applaus en vuurwerk eerbetoon aan Harm Huttinga

DEN HAAG - In de 65ste minuut van de wedstrijd ADO Den Haag – Heracles Almelo gaven de supporters van ADO Den Haag een eerbetoon aan Harm Huttinga. Huttinga overleed afgelopen week op 65-jarige leeftijd en was een bekende ADO-fan. Er werden vijfduizend sterretjes afgestoken en er klonk een minuut lang applaus voor de 'ADO-supporter van de eeuw'.

Hutitng leed sinds begin 2018 aan alvleesklierkanker. Hij ging meer dan vijftig jaar naar zijn ‘tweede liefde’ ADO toe. Zijn laatste wedstrijd in het Cars Jeans Stadion was het 2-2 gelijkspel tegen Feyenoord vlak voor de winterstop. ‘Ik heb geen kracht meer om naar het stadion te gaan’, verklaarde hij begin januari, toen hij de mededeling kreeg dat hij uitbehandeld was.

Afgelopen vrijdag stond de selectie van Fons Groenendijk al stil bij de dood van Huttinga. Er werd voorafgaand aan de training een minuut stilte gehouden. De vrouwen van ADO hielde voorafgaand aan de wedstrijd tegen SC Heerenveen vrijdag ook een minuut stilte. Zondag gaven de supporters van ADO een eerbetoon aan Huttinga.