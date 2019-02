Nijmeegse ijshockeyfans missen finale na politiecontrole

DEN HAAG - Meerdere bussen met ijshockeyfans van AHOUD Devils zijn zondagmiddag bij tankstation Peulwijk op de A4 staande gehouden door de politie. De bussen waren op weg naar de ijshockey bekerfinale tegen Hijs Hokij in De Uithof. Na uitgebreid onderzoek mochten de bussen niet verder rijden. Hierdoor misten de supporters de bekerfinale.

Volgens de politie was er een melding binnen gekomen dat de supporters in de bus onder invloed waren. Alle inzittenden en de bus zijn daarom gecontroleerd. Daarbij is ook vuurwerk aangetroffen. Op verzoek van de ijshockeybond is besloten dat de beschonken supporters uit Nijmegen niet welkom waren in De Uithof. Bij de controle zijn twee supporters aangehouden. Een vanwege opruiing, de ander vanwege mishandeling.

De woordvoerder van de gemeente Den Haag laat weten dat burgemeester Pauline Krikke op grond van de Gemeentewet een noodbevel heeft uitgegeven. Omdat er aanwijzingen waren voor ernstige verstoring van de openbare orde en zij geen enkel risico wilden nemen, heeft ze de supporters de toegang ontzegd en de bussen teruggestuurd naar Nijmegen.



Livestream

De fans zijn onder politiebegeleiding weer terug naar Nijmegen begeleid. Die bekerfinale tussen AHOUD Devils en Hijs Hokij Den Haag is live te volgen via de website van Omroep West.