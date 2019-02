Hijs Hokij geeft in laatste tien seconden winst uit handen

DEN HAAG - De ijshockeyers van Hijs Hokij Den Haag hebben in een knotsgekke wedstrijd verloren van AHOUD Devils. In een gelijkopgaande wedstrijd moest er een verlenging aan te pas komen om de winnaar aan te wijzen. Uiteindelijk tekende Jeffrey Melissant met een powerplay-doelpunt voor de Nijmeegse winst. Vorig jaar won het Haagse team nog met 7-3 van Heerenveen.

Hijs Hokij nam in de eerste periode afstand van de ploeg uit Nijmegen door powerplay-doelpunten van Mike Verschuren en Joey Oosterveld: 2-0. Er leek niets aan de hand, voor de Haagse hockeyers, maar AHOUD Devils kwam in de tweede periode terug in de wedstrijd door doelpunten van Nick de Jong en Levi Houkes: 2-2.

In de derde periode zorgde Alan van Bentem opnieuw voor een 3-2 voorsprong. Daarna waren er grote kansen aan beide kanten. De buit leek al bijna binnen, maar tien seconden voor tijd tekende Ross John toch voor de gelijkmaker (3-3) en moest er worden verlengd in de Uithof. In een overtal-situatie tekende Jeffrey Melissant uiteindelijk voor de 4-3 in het voordeel van de Nijmeegse ploeg.

