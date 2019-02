Nat pak voor 50Plus-raadslid dat jongeren aanspreekt

DEN HAAG - Het Haagse gemeenteraadslid Frans Hoynck van Papendrecht (50Plus) is zaterdagavond naar eigen zeggen voor de tweede keer in één jaar tijd door jongeren belaagd. Ditmaal werd hij door een groep fietsers in de sloot gegooid. Dat meldt hij zondag zelf op Twitter. Een jaar geleden staken jongeren een stok tussen zijn spaken. Beide keren had hij hen aangesproken omdat ze rotzooi maakten.

Hoynck van Papendrecht was zaterdag rond half acht 'zijn oude kater Tommie aan het uitlaten' aan de Bostonsingel in Wateringse Veld toen hij een groep fietsers aan de waterkant blikjes zag weggooien. Toen de 58-jarige politicus de fietsers uitschold werd hij door het groepje de sloot ingeduwd.

Het 50Plus-raadslid gaat pas op vrijdag 15 februari aangifte doen. Hij noemt het op Twitter 'bizar' dat hij pas over twee weken aangifte kan doen omdat er dan pas plek is op het bureau aan de Berensteinlaan. 'Goed om dat gebrek aan politiële urgentie zelf eens mee te maken', aldus Hoynck van Papendrecht. Hoynck wilde snel aangifte doen '...omdat al m'n betaalkaarten in de modder zijn verdwenen'.



Stok in fietswiel

In maart was Hoynck ook al bij een dergelijke incident betrokken, waarbij hij gewond raakte. Volgens hem staken pubers in de Haagse wijk Wateringse Veld een stok in zijn fietswiel nadat hij hen had aangesproken op het gooien van afval op straat.

Hoynck was zondag niet bereikbaar voor commentaar. Op Twitter schreef hij er zondag volop over. 'Heb de lijn van Tommie steeds vastgehouden', schrijft Hoynck. 'Manneke was verbijsterd: wat is 'opa' nou aan het doen?'