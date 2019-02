Deel dit artikel:













West Wekker: Schildersbedrijf maakt carnavalshit en natte sokken in Delft Still: Videoclip Zegman & Co

REGIO - Goedemorgen! Hoe is het om je huis na een gasexplosie kwijt te raken? Inwoners van de Argoflat in Alphen aan den Rijn maakten het in 2010 mee en leven mee met de gedupeerde bewoners van de Jan van der Heijdenstraat in Den Haag. We gaan vandaag bij ze langs. En een schildersbedrijf uit Voorschoten heeft succes met een carnavalshit.

Wat kun je verwachten vandaag? Een week na de explosie in de Jan van der Heijdenstraat in Den Haag is er nog steeds onduidelijkheid voor de bewoners die hun huis helemaal zijn kwijtgeraakt. Inwoners van de Argoflat in Alphen aan den Rijn maakten een soortgelijke situatie mee in 2010. Zij leven mee met de gedupeerde bewoners in Den Haag en vertellen hoe zij hun leven weer op de rit kregen.

De medewerkers van het schildersbedrijf Zitman & Co in Voorschoten hebben een ongekend succes met de carnavalskraker 'Jij krijgt die kwast niet meer uit je hand'. Op Facebook is de bijgaande videoclip al bijna 100.000 keer bekeken. Dat vraagt om tekst en uitleg bij Omroep West.

Er komen weer verkiezingen aan. Op 20 maart de provinciale verkiezingen en op 23 mei de Europese verkiezingen. Je zou het bijna vergeten, maar tegelijkertijd met de provinciale verkiezingen, kunnen we ook stemmen op de waterschappen. Om daar het belang van aan te tonen, worden vandaag natte sokken opgehangen in het centrum van Delft. Daarbij wordt aandacht gevraagd voor de klimaatverandering.

Het weer Het is veelal bewolkt en we krijgen te maken met een storing waar vooral 's middags lichte regen uit valt, mogelijk even met wat natte sneeuw. De zuidenwind is dan matig tot soms krachtig en het wordt maximaal eengraad of 4.



Bron: MeteoGroup Bron: Ga je vandaag met de auto op pad? Check dan hier de files

En dit moet je nog even weten: De ijshockeyers van Hijs Hokij Den Haag zijn er niet in geslaagd om de beker te winnen. In een knotsgekke wedstrijd tegen AHOUD Devils uit Nijmegen moest er zondagavond een verlenging aan te pas komen om te bepalen wie er met de beker vandoor ging. Tien seconden voor het einde van de reguliere speeltijd leek er nog geen vuiltje aan de lucht toen Hijs met 3-2 voorstond. Maar de late gelijkmaker gooide roet in het eten. Met een man meer op het ijs brachten de Nijmegenaren de 4-3 op het scorebord.

Een deel van de Nijmeegse supporters heeft overigens niet kunnen juichen voor AHOUD Devils, want twee bussen werden aan de kant van de weg gezet door de politie. De supporters waren vervolgens niet welkom tijdens de bekerfinale omdat ze onder invloed waren. En bovendien werd er vuurwerk aangetroffen. Burgemeester Pauline Krikke vreesde voor ernstige verstoring van de openbare orde. Vandaag op TV West: Johan Gaat Scheiden In 'Johan Gaat Scheiden' duikt presentator Johan Overdevest, in samenwerking met de gemeente Den Haag, in de wereld van afvalverwerking en recycling. Elke aflevering staat er een afvalstroom centraal zoals plastic, papier, glas, textiel en gft-afval. Maar komt al ons gescheiden afval niet toch op een grote hoop terecht? Johan zoekt het voor je uit!