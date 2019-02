Deel dit artikel:













Kat overleden bij brand aan Waterviolier in Stompwijk De brandweer bestreed het vuur in Stompwijk onder meer vanuit een hoogwerker. | Foto: Regio15

STOMPWIJK - In een woning aan de Waterviolier in Stompwijk is in de nacht van zondag op maandag brand uitgebroken. Hierbij is een kat overleden. De bewoners van het huis waren op dat moment thuis, maar raakten niet gewond.

De brand werd even na middernacht ontdekt. Het vuur ontstond aan de achterzijde van een gaskachel, aldus een woordvoerder van de brandweer. Er ontstond behoorlijk wat rook. De bewoners konden de nacht niet thuis doorbrengen. De brandweer rukte uit met twee blusvoertuigen en een hoogwerker. Het vuur was om even voor 01.00 uur onder controle.