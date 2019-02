Huwelijksaanzoek in Museum Voorlinden: 'Oh my God, you sneaky bastard!

WASSENAAR - Haar mond viel open van verbazing. Middenin een kunstwerk, tussen honderden spiegels ging haar vriend op zijn knieën. De 30-jarige Kirsten werd zondag door haar vriend Ingmar (31) ten huwelijk gevraagd in Museum Voorlinden in Wassenaar.

In het museum was zondag een instameet waarbij zo'n vijftig influencers kunstwerken vastlegden met hun camera. Ook Kirsten en Ingmar uit Rotterdam waren erbij.



In Kirstens favoriete kunstwerk 'Through the Wall' - een caleidoscopisch spiegelwerk - zegt Ingmar plotseling: 'Ik heb dit eigenlijk speciaal voor jou geregeld.' Licht verbaasd kijkt ze hem aan. 'Wat? Hoe bedoel je?', zegt ze terwijl haar vriend door de knieën gaat. 'Ik weet dat we supersnel gaan, als een sneltrein, maar er is geen manier hoe ik sneller wil gaan dan waar wij naartoe gaan. Lieve Kirsten: wil je met me trouwen?' Haar mond valt open. 'Ja.. Oh my God, you sneaky bastard!'