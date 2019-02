Hijs Hokij na vechtpartijen: we overwegen wedstrijdverbod Nijmeegse supporters

DEN HAAG - De Haagse ijshockeyclub Hijs Hokij overweegt om geen uitsupporters toe te staan bij de volgende wedstrijd tegen AHOUD Devils Nijmegen. Tijdens de bekerfinale tussen de clubs in de Uithof liep het zondag uit de hand. 'Dit willen we absoluut niet nog een keer', zegt voorzitter Harry Vlaardingerbroek van Hijs Hokij.

'In de hal was een behoorlijk aantal Nijmegenaren die niet voor de wedstrijd kwam. Ze hebben de sfeer verstoord', beschrijft Vlaardingerbroek de situatie van zondag. 'Er waren vernielingen en vechtpartijen en er werden rookbommen gegooid.'

Ook zijn er volgens Vlaardingerbroek beveiligers aangevallen. Een vrouwelijke beveiliger zou zijn aangerand, een mannelijke beveiliger zou een gebroken neus hebben. 'Heel triest voor iets wat een feest zou moeten worden. Het is schandalig dat dit is gebeurd.' Rob van Rijswijk van IJshockey Nederland bevestigt dat er ongeregeldheden waren tijdens de wedstrijd. 'Een viertal jonge heren vond blijkbaar dat het anders moest lopen. Het is heel vervelend.' De aanranding en gebroken neus kan hij niet bevestigen.



Bussen met Nijmegenaren teruggestuurd

Eerder die dag werden twee bussen met Nijmeegse supporters staande gehouden bij tankstation Peulwijk op de A4. 'We hadden signalen gekregen dat er harde kern NEC-supporters onderweg waren naar de wedstrijd', zegt Van Rijswijk. In de bus vonden agenten zwaar vuurwerk, alcohol en vechthandschoenen met verharde knokkels.

'We hebben de burgemeester geïnformeerd. Zij heeft een noodbevel afgegeven uit vrees voor het verstoren van openbare orde', zegt een woordvoerder van de politie. Twee mensen werden opgepakt en de bussen werden teruggestuurd naar Nijmegen. 'Ik heb begrepen dat ze daarna naar Arnhem zijn vertrokken om te rellen, dus ze kwamen niet voor ijshockey', zegt Van Rijswijk.



'Niks met ijshockey te maken'

Beide ijshockeyclubs balen flink van de ongeregeldheden. 'We zijn er absoluut niet blij mee. Dit heeft niks met ijshockey te maken', reageert teammanager Harrie Looman van AHOUD Devils. 'Daarom is het zo erg dat het is gebeurd.' Een groot deel van de supporters uit de bussen had volgens hem een stadionverbod bij NEC. 'Die zoeken dit soort wedstrijden op om te rellen.'

Ze hadden de kaartjes gekocht via een verkoopsite en zelf een bus geregeld, zegt Looman. 'Dat is het grote probleem. Het is moeilijk om hier zicht op te houden. Ik ben blij dat die bus met relschoppers terug is gestuurd.' Of de mannen die voor onrust zorgden tijdens wedstrijd ook NEC-supporters waren, kan hij niet met zekerheid zeggen. 'Maar als je dit doet, ben je geen ijshockey-liefhebber.'



'700 supporters wel genoten'

Hij zou het jammer vinden als Hijs bij de volgende wedstrijd tegen zijn club, op 26 februari, geen uitsupporters meer toestaat. 'Er zijn zondag 700 Nijmeegse supporters geweest die wel genoten hebben van de wedstrijd.' Of het verbod er inderdaad gaat komen, moet Hijs nog beslissen. 'We willen eerst nog overleggen met het bestuur.'

IJshockey Nederland gaat met beide clubs om tafel. 'We willen voorkomen dat dit een structureel verhaal wordt.' Ook wil de bond met andere ijshockeyverenigingen in overleg hoe dit soort ongeregeldheden in de toekomst kunnen worden voorkomen.

