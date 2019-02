Leidse kringloop in de knel door gemeentelijke regels

LEIDEN - Een kringloopwinkel in Leiden dreigt in de knel te komen door gemeentelijke regels. Op de plek waar Kringloopwinkel Leiden nu staat, zijn bouwplannen voor een appartementencomplex en de eigenaar heeft nog geen ander pand gevonden. Hij wil graag naar een industrieterrein in Leiden, maar daar kunnen zich volgens de huidige regels geen winkels vestigen.

De kringloopwinkel bij station Lammenschans loopt prima. Met een goed aanbod uit vooral inboedels weet bedrijfsleider Jona Fontein ook klanten te trekken die geïnteresseerd zijn in vintage. 'We hebben nog een klein half jaartje', zegt Fontein. 'Dus dat is voor een grote zaak met meer dan 1000 vierkante meter winkeloppervlak best een beetje spannend.'



Wat er beschikbaar is op bedrijventerreinen kan vaak niet omdat het bestemmingsplan geen winkels toelaat. Bedrijfsleider Jona Fontein

Offcieel leer- en werkbedrijf

De winkel moet plaatsmaken voor de bouw van appartementen in het wooncomplex Ananas. Een nieuwe plek in de stad is niet zo makkelijk te vinden, want er is niet veel beschikbaar dat groot genoeg is. 'En wat er beschikbaar is op bedrijventerreinen kan vaak niet omdat het bestemmingsplan geen winkels toelaat.' Volgens Fontein wil de gemeente daarmee voorkomen dat er nog meer winkels wegtrekken uit het centrum. 'Maar in andere gemeenten zie je dat daar wel kringloopwinkels op bedrijventerreinen zitten.'

Fontein hoopt dan ook dat er toch nog wat te regelen valt met de gemeente, temeer omdat hij ook een erkend leer- en werkbedrijf is. 'Er werken Syrische statushouders, mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt en herintreders. Het zou toch zonde zijn als dat verloren gaat voor Leiden', zegt Fontein.

Er is in ieder geval een lichtpuntje, want de verantwoordelijk wethouder laat weten snel contact op te nemen met de kringloopwinkel. Dan wordt bekeken of er toch een oplossing te vinden is.

