IN BEELD: De ravage na de explosie Jan van der Heijdenstraat door de ogen van de overbuurman

DEN HAAG - Al de hele week wordt er keihard gewerkt om de ravage op te ruimen die de explosie heeft aangericht in de Haagse Jan van der Heijdenstraat vorige week zondag. Rakesh Poeran woont tegenover het getroffen pand en plaatst op zijn Twitteraccount dagelijks foto's van de vorderingen.

Van foto's net na de klap tot het gapende gat dat nu over is. Door de foto's van Poeran achter elkaar te bekijken is het goed te zien wat er allemaal is gebeurd en weggehaald sinds de verwoestende explosie in de Jan van der Heijdenstraat.

Zondag 27 januari, 16.18 uur. Rakesh Poeran plaatst de allereerste foto, vlak na de klap. 'Het huis aan de overkant is net ontploft... wat gebeurt er??', schrijft hij erbij.



Zondag 27 januari, 22.51 uur. Op de foto is te zien hoe hulpdiensten bezig zijn om de 28-jarige Sharwin onder het puin vandaan te halen.Maandag 28 januari, 8.50 uur. The day after. De straat is afgezet en er wordt begonnen met het opruimen van de ravage. 'Gewoon onwerkelijk dit', schrijft Poeran.Maandag 28 januari, 13.40 uur. Er wordt hard gewerkt om het puin weg te halen.Dinsdag 29 januari, 8.29 uur. 'Gisterenavond is de achtergevel grotendeels verwijderd', schrijft Poeran. 'Je kunt nu doorkijken naar de achterkant van de woningen aan de Pasteurstraat.'Dinsdag 29 januari, 18.37 uur. Op de foto is te zien dat het pand volledig verwijderd is. Alleen een gedeelte van het trappenhuis aan de linkerkant staat nog.Woensdag 30 januari, 15.02 uur. Het ruimen en onderzoeken is volle gang. 'Afgraven, onderzoeken en weer verder afgraven...', schrijft Poeran.Donderdag 31 januari, 14.02 uur. Op de foto is te zien dat een gedeelte achter het trappenhuis nog overeind staat.Vrijdag 1 februari, 12.58 uur. Er wordt hard gewerkt om het puin van de explosie op te ruimen, maar het is een behoorlijke klus.Zaterdag 2 februari, 14.40 uur. Het puin van de explosie is zo goed als opgeruimd. Op de foto is te zien dat nu de huizen rechts leeg worden gemaakt.Zondag 3 februari, 16.58 uur. Er worden steigers gebouwd en de rechter muur wordt verstevigd.Maandag 4 februari, 12.07 uur. De rechter muur is verstevigd, nu worden de woningen aan de linkerkant dichtgetimmerd.Maandag 4 februari, 15.08 uur. 'De straat wordt schoongemaakt, hekken zijn weggehaald. De Jan van der Heijdenstraat wordt waarschijnlijk binnenkort weer opengesteld voor het verkeer', zegt Poeran.