Marian verloor haar huis bij explosie in Alphen: 'Blijf positief'

ALPHEN AAN DEN RIJN - 'Ga niet bij de pakken neerzitten.' Het is een duidelijk advies van Marian Verlind uit Alphen aan den Rijn aan de bewoners van de Jan van der Heijdenstraat in Den Haag. 'Je moet positief blijven.'

Verlind stond ruim acht jaar geleden van het ene op andere moment op straat na een gasexplosie in de Argostraat in Alphen aan den Rijn. 'Ik had helemaal niets meer. Geen legitimatie, geen rijbewijs en geen autosleutel.' De Alphense woonde een aantal etages onder het huis dat in december 2010 werd verwoest door de gasexplosie.

Ze was op dat moment zelf niet thuis. 'Maar toen ik aankwam, trof ik een ravage aan. Je weet niet wat je overkomt. De bovenkant van de flat was helemaal weg.' Schade door de klap zelf had de woning van Verlind niet. 'Maar natuurlijk wel veel water in huis. En je kon er niet meer in ook.'



'Je had helemaal niets'

Marian Verlind kon haar huis vervolgens bijna anderhalf jaar niet in. Tóch is ze zeer te spreken over hoe ze is opgevangen. 'De woningbouwvereniging had woningen in de verkoop staan. Die zijn toen uit de verkoop gehaald zodat mensen daar in konden. En in het begin gaf de gemeente wat geld om kleding of een tandenborstel te kopen. Want je had helemaal niets.'

De explosie in de Alphense Argoflat werd veroorzaakt door een bewoner die zelfmoord wilde plegen. Hij overleed en twee anderen raakten gewond. Tientallen huizen waren lange tijd onbewoonbaar.

