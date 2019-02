Grote zorgen om vermiste man in rolstoel

DEN HAAG - Een 62-jarige man uit Den Haag wordt sinds zondagmiddag vermist. Hij zit in een rolstoel en kan niet praten. Vanwege de kou én het feit dat de man geen jas draagt, maakt de politie zich ernstig zorgen.

De man is voor het laatst gezien op de Burgemeester Waldeckstraat in Den Haag. Hij droeg op dat moment een beige broek, een blauwe trui, zwarte laarzen en een blauwe pet. Wie meer informatie heeft over de man, krijgt het verzoek om zo snel mogelijk de politie te bellen.