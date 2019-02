Deel dit artikel:













Deel dit artikel:











Vermiste man in rolstoel in goede gezondheid teruggevonden Foto: John van der Tol

DEN HAAG - De 62-jarige man uit Den Haag die sinds zondagmiddag werd vermist, is terecht. Hij is maandagmiddag in goede gezondheid teruggevonden. De politie maakte zich ernstig zorgen om de man, die in een rolstoel zit en niet kan praten. Vooral vanwege de kou én het feit dat hij geen jas droeg.