Omroep West nog actueler door samenwerking met NOS

DEN HAAG - De NOS, Omroep West en de overige twaalf regionale omroepen gaan nóg nauwer samenwerken om de lezer en kijker van het actuele nieuws te voorzien. Vanaf dit najaar kan je bij Omroep West berichten van de NOS lezen. En andersom, op de site en apps van de NOS zijn berichten van Omroep West te lezen.

Op termijn krijgen gebruikers op NOS.nl en in de NOS-app rechtstreeks het nieuws van de regionale omroepen van hun keuze te zien. Dat verschijnt dan in een aparte rubriek op de voorpagina van NOS.nl en de NOS-app. Andersom krijgt het belangrijkste nieuws van de NOS een vaste plek op de sites en apps van de regionale omroepen.

Hoofdredacteur Henk Ruijl licht de samenwerking toe. 'Dit is goed nieuws voor iedereen die bij ons woont. Dankzij deze versterkte samenwerking komen landelijke, regionale en lokale verhalen nog beter voor het voetlicht. Dat is een mooie stap vooruit, zowel voor degenen die zulke verhalen tot zich nemen als voor iedereen die via Omroep West zijn of haar boodschap wil vertellen. Het past in onze ambities om door samenwerking van lokaal- tot landelijk niveau een regionale omroep te zijn die uitzoekt hoe het zit en verhalen maakt die beroeren.'



Samenwerking en gezamenlijke research

NOS-directeur Gerard Timmer vult aan'. 'De NOS voelt de verantwoordelijkheid voor de journalistieke infrastructuur van ons land. Door bezuinigingen en de toenemende concurrentie van wereldspelers als Netflix, YouTube en Facebook staat die journalistieke infrastructuur onder druk. Met deze stap kunnen we het bereik en daarmee de betekenis van onafhankelijke publieke journalistiek, landelijk én regionaal, verder vergroten. Een belangrijk moment: voor de NOS, voor de regionale omroepen, maar bovenal voor het publiek.'

De NOS en de dertien regionale omroepen werken al decennia samen. Wat ooit begon op de radio is gegroeid naar veel meer: regionale blokken in de NOS Journaals van 12.00 en 15.00 uur; het uitwisselen van agenda's, interviews en video; gezamenlijke research; detachering van redacteuren en verslaggevers; en een toenemend gebruik door regionale omroepen van het door de NOS ontwikkelde redactiesysteem.