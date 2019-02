Deel dit artikel:













Overval op flatwoning in Den Haag, politie zoekt getuigen Foto: John van der Tol

DEN HAAG - De bewoner van een huis aan de Maartensdijklaan, vlak bij het Zuiderpark in Den Haag is, in de nacht van zondag op maandag overvallen. Het slachtoffer werd door drie mannen met bivakmutsen bedreigd.

De gewapende overvallers drongen de flatwoning rond 0.15 uur binnen. De bewoner wist zich los te rukken en te vluchten. Daarna besloten de drie indringers ook te vertrekken. Ondanks dat de bewoner geen aangifte wil doen, is de politie toch op zoek naar getuigen.