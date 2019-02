Deel dit artikel:













Deel dit artikel:











Vlekjes op Monet, Gemeentemuseum zamelt geld in voor restauratie Het schilderij Blauwe Regen van Monet | Foto: Gerrit Schreurs

DEN HAAG - Raadselachtige plekken op het schilderij Blauweregen van Monet. Ze zijn bruin en grijs, maar waar ze vandaan komen of wat ze betekenen moet worden onderzocht. Om dat zo goed mogelijk te kunnen doen zamelt het Gemeentemuseum in Den Haag vanaf dinsdag geld in, onder het motto 'Maak Monet Mooier!'. Hoe meer geld er binnen komt, hoe meer er bekend kan worden, meldt het museum.

De plekken zijn tevoorschijn gekomen tijdens het opknappen van het schilderij, door restaurator Ruth Hoppe. Tijdens het verwijderen van de vernislaag kwamen aan één kant van het schilderij de vlekken tevoorschijn. De vernislaag wordt verwijderd om het schilderij op te frissen en terug te brengen in de originele staat. Monet schilderde Blauweregen op zijn 80ste, en hij verniste zijn latere werk nooit.

Maak Monet Mooier! Het museum noemt geen streefbedrag voor de inzamelingsactie. 'De vernislaag gaat er hoe dan ook af en het onderzoek naar de plekken moet gedaan worden. Als er minder geld beschikbaar is, wordt er minder bekend.' Het is nog niet zeker of de plekjes überhaupt verwijderd kunnen worden; dat moet uit het onderzoek blijken. Voor dat onderzoek kunnen externe en internationale experts worden benaderd, monsters worden genomen en röntgenbeelden worden gebruikt, maar dat is allemaal afhankelijk van het beschikbare budget.

Monet, de tuinen Het Gemeentemuseum in Den Haag opent in oktober een tentoonstelling van werk van Claude Monet: 'Monet, de tuinen'. Daar zullen 40 schilderijen te zien zijn van de Franse schilder, die leefde van 1840 tot 1926. Overigens zal het Gemeentemuseum tegen die tijd als Kunstmuseum Den Haag door het leven gaan. LEES OOK: 'Onze naam is ongelofelijk onbekend', Haags Gemeentemuseum verder als 'Kunstmuseum'