Werkstraf voor 'proefritje' met Mercedes; 'Dit zaakje stinkt van alle kanten'

REGIO - Een Hagenaar die heeft geholpen bij het stelen van een Mercedes tijdens een proefrit, is veroordeeld tot een werkstraf van 40 uur. De Mercedes C180 werd in oktober 2017 bij een dealer in Naaldwijk verduisterd. De 52-jarige man maakte samen met een kennis een proefritje, maar ze brachten de Mercedes niet terug bij de dealer.

'Dit zaakje stinkt van alle kanten', zei de politierechter maandagochtend tegen de Hagenaar. De verdachte vertelde dat hij door een vage kennis was meegenomen naar de dealer. De Hagenaar overlegde zijn rijbewijs aan de dealer en ondertekende een verklaring dat hij de mooie Mercedes C180 meenam voor een proefrit.

De verdachte reed ook met de Mercedes het terrein van de dealer af en stapte uit om de vage kennis te laten rijden met de Mercedes. 'Daarna heb ik die auto ook niet meer teruggezien', zei de Hagenaar. De politie vond de Mercedes twee dagen later pas terug in Rotterdam, met een vals kentekennummer.



'U was een partner in crime'

Volgens de Hagenaar was hij niet ervan op de hoogte dat de kennis de auto wilde stelen. Dat ging er bij de rechter niet in. U moet geweten hebben dat het niet goed zat', meende de rechter. 'U was daarom een partner in crime'.

Toch gaf de rechte de Hagenaar maar een werkstraf van 40 uur, terwijl de officier van justitie 80 uur eiste. Volgens de rechter was de vage kennis, een 51-jarige crimineel die vaker is veroordeeld voor vermogensdelicten, 'de echte kwaaie pier' in de zaak. Deze man moet nog voor de rechter verschijnen voor de verduistering van de Mercedes.