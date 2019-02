Onderzoek naar lood in bodem speeltuinen

DEN HAAG - Van 31 speeltuinen in de regio wordt de komende maanden de bodem onderzocht op de aanwezigheid van looddeeltjes. De provincie Zuid-Holland heeft daartoe opdracht gegeven omdat lood schadelijk kan zijn voor de ontwikkeling van de hersenen van jonge kinderen, ook als het loodgehalte onder de wettelijke normen ligt.

Het gaat om speeltuinen in de gemeenten Noordwijk, Voorschoten, Zoeterwoude, Kaag en Braassem, Hillegom en Nieuwkoop. Het gaat vooral om stadskernen en oude lintbebouwing. Er werden 80 speeltuinen bekeken, waarvan ruim de helft afviel. Daar was geen onderzoek nodig, bijvoorbeeld omdat de speeltuin volledig betegeld is.

Het onderzoek zal naar verwachting in maart klaar zijn. Als er hoge waarden worden ontdekt, gaan gemeenten en provincie per speellocatie samen bespreken welke actie moet worden ondernomen. Op basis van onderzoek in Leiden, waar een aantal jaar geleden al speeltuinen werden onderzocht, worden geen hele hoge waarden verwacht, meldt de Omgevingsdienst West-Holland.



Handen wassen

Tot de resultaten bekend zijn, gelden in ieder geval adviezen die de GGD gewoonlijk geeft: spelende kinderen moeten regelmatig hun handen wassen. De 31 speeltuinen blijven in afwachting van de uitslag van het onderzoek open omdat er geen acuut risico voor de volksgezondheid wordt verwacht.